NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 6. desember.

Rødt vil åpne skattelistene igjen

Solberg-regjeringen strammet inn tilgangen til å søke i skattelistene. Nå vil Rødt åpne opp igjen, blant annet ved at anonyme søk i skattelistene skal gjeninnføres, og at skattelistene skal bli mer detaljerte, skriver Klassekampen.

– Hovedpoenget er økt åpenhet om økonomi og skatt i en situasjon der forskjellene øker sterkt, sier Rødts Marie Sneve Martinussen til avisen.

Sex-forbud i Indonesia

Nasjonalforsamlingen i Indonesia har godkjent en lov som gjør det straffbart å ha sex utenfor ekteskap. Brudd på loven medfører opptil ett års fengsel. Den nye loven gjelder både landets egne borgere og besøkende utlendinger. Dermed kan for eksempel turister på Bali bli omfattet.

Loven, som er drevet fram av religiøse politikere, bekymrer næringslivet i landet. De frykter det kan skade landets omdømme som ferieland og svekke viljen til å gjøre investeringer.

Teknologigründer anker svindeldom

Den svindeldømte amerikanske teknologigründeren Elizabeth Holmes anker dommen på elleve års fengsel. Straffutmålingen ble klar i november etter at Holmes i januar ble kjent skyldig for milliardsvindel over en 15 år lang periode mot investorene i Theranos.

Planen var å revolusjonere medisinsk testing med et nytt apparat som kunne levere billigere og raskere resultater enn tradisjonelle laboratorier og utføre en lang rekke tester med bare noen få dråper blod. Men maskinene leverte ikke det selskapet lovet, og eventyret endte i ruin og påstander om bedrageri og svindel mot investorene og selskapets kunder.

Bilbrann i Bergen

To biler sto i morgentimene i full fyr i Hausdalsvegen i Bergen. Det ble ikke meldt om spredningsfare.

– Brannen har nå spredd seg til en bil til samt i gresset, meldte Vest politidistrikt kort tid etter.

Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen.

Studenter må vente lenge på psykolog

Ved landets største studentsamskipnader må studentene vente opp mot tre måneder før de får en time hos psykolog.

Khrono har bedt de 14 studentsamskipnadene i landet om en oversikt over ventetiden for å snakke med en psykolog. Oversikten viser at ventetiden spriker fra noen få dager til tre måneder.

Kirstie Alley er død

Den amerikanske skuespilleren Kirstie Alley er død, 71 år gammel, etter kortvarig kreftsykdom. Det kunngjorde familien hennes i natt norsk tid.

Alley fikk sitt store gjennombrudd i den mangeårige komedieserien «Cheers», som gikk fra slutten av 1980-tallet til begynnelsen av 1990-årene. Hun ble belønnet med både Golden Globe- og Emmy-priser for sin rolle som Rebecca Howe i serien. Alley har også spilt i en rekke filmer og andre serier.