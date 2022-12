Ung mann døde etter knivstikking – 19-åring dømt til fengsel

En 19 år gammel mann er dømt til seks og et halvt års fengsel for grov kroppsskade etter at han knivstakk en kamerat i Sandefjord.