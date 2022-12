Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø i hyttetrøbbel

– Behov for mer tid.

Det var i november at ekteparet Pernille Sørensen (45) og Dagfinn Lyngbø (50) mottok varsel om mulig avslag på søknaden om riving, endringer og tilbygg på parets fritidseiendom på Tjøme.



Færder kommune mente at vilkårene for å innvilge dispensasjon «ikke er oppfylt», og ba om at det ble sendt inn en ny og revidert søknad innen 15. desember, skriver Dagbladet.

«Vi jobber oss nå gjennom tilbakemeldingen fra dere. (…) Vi har behov for noe mer tid for å få omprosjektert og dokumentert tilbakemeldinger som etterlyst i brevet. Vi ønsker derfor å høre om det er mulig å få utsatt fristen til 16.01.23?», skriver parets ansvarlige søker, KB Arkitekter, i et brev til kommunen, ifølge avisen.

Fristen skal etter henvendelsen ha blitt utsatt i henhold til parets ønske, med én måned.

– Beklager



Etter et tilsyn fra Færder kommune i februar i fjor, mente byggesaksmyndigheten å ha avdekket seks ulovlige tiltak på eiendommen. Hytta skal blant annet være dobbelt så stor som den skulle vært.

– Først og fremst beklager vi den situasjonen kommunen og vi nå har havnet i. Det har naturligvis aldri vært vår intensjon å bygge i strid med plan- og bygningslovgivningen, og det var nettopp av den grunn vi anskaffet profesjonell bistand (...), skrev ekteparet Sørensen/Lyngbø i et brev til kommunen i april i fjor, ifølge Dagbladet.

Og:

– Når vi nå ser at enkelte forhold likevel ikke er i henhold til regelverket, ønsker vi å bidra til rydde opp i dette.