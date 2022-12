NHH klatrer på europeisk rangering

Norges Handelshøyskole (NHH) er på 45. plass på Financial Times’ liste over de 95 beste handelshøyskolene i Europa. Foto: Marit Hommedal / NTB

Norges Handelshøyskole (NHH) er på 45. plass på Financial Times’ liste over de 95 beste handelshøyskolene i Europa. Det er opp ti plasser fra i fjor.

Financial Times kunngjorde mandag sin samlerangering over handelshøyskolene i Europa. Der gjør NHH et byks sammenlignet med fjorårets liste – fra 55. til 45. plass.

– Hovedgrunnen er nok at vi hadde vår beste plassering på over ti år på rangeringene av ledelse- og etterutdanningsprogrammer, sier rektor Øystein Thøgersen. Han trekker også fram deres fulltids masterprogram, kjent for mange som siste del av siviløkonomstudiet.

Som tidligere år er det eliteskolene HEC Paris og London Business School som troner øverst på samlerangeringen, med henholdsvis første og andre plass. ESCP Business School i Paris er på tredje plass.

I Norden er det Stockholm School of Economics som gjør det best, med sin 20. plass.

Samlerangeringen vektlegger kandidatenes lønn og karriere, men også utdanningens internasjonale orientering, mangfold og studentenes opplevelse av studiet spiller inn.