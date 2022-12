Sjømateksport for nesten 15 milliarder kroner i november

NTB

Norge eksporterte sjømat for 14,4 milliarder kroner i november. Det er en økning på 2,3 milliarder kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 138 milliarder kroner, noe som er 29,2 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

– Eksportverdien i november er tidenes tredje høyeste i en enkeltmåned og bekrefter at norsk sjømat fortsatt har en sterk global posisjon, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.

Han opplyser at veksten ikke skyldes større volum, men høyere priser.

– Generelt har vi en situasjon med høy matvareinflasjon og økte kostnader som drar opp prisene i hele verdikjeden, sier Chramer.

– Uoversiktlig situasjon

Prisveksten sto alene for nesten 3 milliarder kroner av den totale sjømateksporten på 14,4 milliarder kroner i november. Det var en spesielt sterk måned for laks, ørret, sei og torsk, som alle oppnådde eksportrekorder sammenlignet med november i fjor, opplyser Sjømatrådet.

Selv om november isolert sett var en sterk eksportmåned for laks, så meldes det fra markedene om en urolig og uoversiktlig situasjon knyttet til kontraktsmarkedet for laks i 2023, ifølge Chramer.

– Dette går utover den forutsigbarheten som norsk laks har representert for importører, produsenter og dagligvarekjeder, sier han.

– Krevende tider

I november ble mange av sjømatartene eksportert i lavere volum enn for ett år siden, noe som ga et fall i verdien på rundt 900 millioner kroner sammenlignet med november i fjor.

– Det er krevende tider for mange av våre villfangede arter og kategorier. Høye priser og lavere kjøpekraft i Italia er blant annet utfordrende for tørrfisken. Etter en god start på året opplevde vi volum- og verdifall for sild og makrell i november, så det blir neppe ny verdirekord i den pelagiske eksporten i år, sier Chramer.

Passerer trolig 150 milliarder

Hvis den sterke verdiveksten i år fortsetter også i desember, kommer sjømateksporten til å passere 150 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Det skyldes i stor grad laks, som i november sto for 70 prosent av den totale eksportverdien i november.

– For andre måned på rad passerte lakseeksporten 10 milliarder kroner i verdi, noe som er et historisk høyt nivå. Etter årets elleve første måneder er den totale eksportverdien fra havbrukssektoren for første gang på 100 milliarder kroner, sier Chramer.

Skjæran: – Kommer svært godt med

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier at veksten i sjømateksporten i år er imponerende, og at den viser at det både går godt og drives godt i norsk sjømatnæring.

- Den gode utviklingen er likevel preget av økte matvarepriser generelt, noe som også er bekymringsfullt når vi nå har gått inn i en vinter som vil være preget av krig, energikrise og urolighet, sier Skjæran.

- Økte inntekter kommer svært godt med for sjømatnæringen som jo også skal dekke økte kostnader og holde koken i turbulente tider, sier fiskeriministeren.