NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 5. desember.

Våpensalget øker

Våpensalget fortsetter å øke verden rundt, til tross for problemer i forsyningsleddene. I fjor solgte verdens 100 største våpenprodusenter tunge våpen og militære tjenester til en samlet verdi av 592 milliarder dollar. Justert for valutaendringer, innebærer dette en økning på 1,9 prosent fra 2020.

Det viser en rapport fra Sipri (Stockholm International Peace Research Institute). Økningen i 2021 var dermed større enn året før, men fortsatt lavere enn gjennomsnittsveksten for de fire årene før koronapandemien. Problemer i forsyningsledd bremset veksten i fjor.

Forbrukerministeren: Strømselskapene må rydde opp i avtalene sine

Etter Forbrukertilsynets varsel om rekordbøter til strømselskapet Tinde Energi, mener forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp) bransjen bør rydde opp.

– Jeg mener at strømbransjen har en jobb å gjøre med å rydde opp og sørge for at de har forbrukernes tillit. Jeg forventer at alle aktørene i bransjen opptrer ryddig og etterrettelig i møtet med forbrukerne i en tid der mange er urolige for økende priser, sier barne- og familieminister Toppe, som også har ansvar for forbrukersaker.

Seks til legevakt etter brann i Valdres

Fire barn og to voksne ble sendt til legevakt for sjekk etter at et bolighus begynte å brenne på Leira ved Fagernes.

– Nord-Aurdal kommune har skaffet dem midlertidig bopel på hotell på Fagernes, melder politiet i Innlandet på Twitter.

Brannvesenet iverksatte slukningsarbeid på stedet. Ingen av de seks er skadd.

Indonesisk vulkan roer seg

Aktiviteten i Semeru-vulkanen på Java i Indonesia har begynt å avta etter en rekke utbrudd i helgen der over 2.000 mennesker har måttet forlate hjemmene sine.

I går spydde vulkanen ut varm aske 1.500 meter til værs. Asken falt deretter ned over landsbyer i området, og glødende lava og glovarm gass og aske strømmet nedover fjellsidene. Men i dag morges var askeskyene borte. Vulkanen klar og synlig, står det i en morgenrapport fra indonesiske vulkan- og geologimyndigheter.

Sterling hjem fra VM etter væpnet innbrudd

England-stjernen Raheem Sterling har forlatt Qatar og reist hjem til London etter at væpnede innbruddstyver brøt seg inn hjemme hos ham. Sterlings familie skal ha vært i huset da innbruddet skjedde, melder flere medier, blant annet BBC.

England-manager Gareth Southgate bekreftet Sterlings hjemreise etter seieren mot Senegal i åttendedelsfinalen søndag kveld.

– Noen ganger er ikke fotball det viktigste og familien kommer først, sa Southgate.

Stor børsoppgang

Verdien av aksjene på Hongkong-børsen steg kraftig da markedet åpnet i dag morges. Oppgangen knyttes til lettelser i koronarestriksjonene i Kina.

Hang Seng-indeksen steg 3,58 prosent i morgenhandelen. Også børsene på det kinesiske fastlandet steg da de åpnet, med en oppgang på 1,35 prosent og 0,85 prosent i henholdsvis Shanghai og Shenzhen.