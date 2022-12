Politiet i Oslo rykket ut etter melding om mann med våpen – kan ha vært en drill

NTB

Politiet fikk melding om at en mann hadde gått inn på en institusjon i Oslo og vist fram et våpen søndag kveld. Etter hvert viste det seg at «våpenet» kan ha vært en drill.

– Politiet er på Lambertseter med flere patruljer etter at en mann gikk inn i et bygg og viste fram et våpen. Vi har kontroll på mannen, ingen er fysisk skadd, skrev Oslo politidistrikt på Twitter litt etter klokken 21.

Operasjonsleder Guro Sandnes opplyste at mannen hadde kollidert utenfor en institusjon og deretter gått inn og vist fram en pistol.

Noe senere opplyste hun imidlertid at mannen hadde håndtert en drill like etter kollisjonen, og at det er mulig at dette har blitt oppfattet som et våpen. Politiet har så langt ikke funnet noe våpen, men søker i området.