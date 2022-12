Mann tiltalt for tyveri av «Skal vi danse»-utstyr

En mann er tiltalt for å ha stjålet TV-utstyr for nær en million kroner. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

En 50 år gammel mann må møte i retten, tiltalt for å ha stjålet TV-utstyr verdt nær én millioner kroner fra TV-studioet hvor «Skal vi danse» ble spilt inn.

Saken var opprinnelig berammet i sommer, men ble utsatt til desember av ukjente årsaker.

Det var 24. september i fjor at mannen tok seg inn i TV 2s studio i Pilestredet i Oslo der det populære programmet spilles inn, ifølge tiltalen. Den beskriver hvordan mannen og flere ukjente personer i løpet av to timer midt på natten brøt seg inn og stjal TV-utstyr til en samlet verdi av 931.000 kroner.

I tillegg til grovt tyveri er mannen tiltalt for flere andre forhold, blant annet for å ikke ha stoppet for politiet og forsøkt å kjøre ifra dem, samt for oppbevaring av narkotika.

Tilgangen til bilen skal 50-åringen ha skaffet seg ved å ta bilde av seg selv med en annens sertifikat. Det sendte han til Bilkollektivet for å opprette bruker og benytte seg av kollektivets biler.

Rettssaken starter torsdag neste uke, og det er satt av to rettsdager i Oslo tingrett.