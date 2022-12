NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag.

Israels president besøker Bahrain

Israels president Isaac Herzog besøker Bahrain. De to landene normaliserte sine diplomatiske bånd gjennom den såkalte Abraham-avtalen i 2020. Besøket er det siste i en rekke diplomatiske turer siden Abraham-avtalene ble inngått med hjelp fra USA. Tidligere i år besøkte Herzog, som første israelske president i historien, De forente arabiske emirater, som også er med på avtalene.

Lokalvalg på Cuba

Det holdes en andre runde i lokalvalgene på Cuba. Første valgrunde ble holdt 27. november. Lokalvalget er første skritt i landets spesielle valgsystem. De som blir valgt, utgjør lokale myndigheter som nominerer halvparten av kandidatene til provinsforsamlinger og nasjonalforsamlingen, som i sin tur utpeker statsrådet og presidenten. Den andre halvparten velges av organisasjoner som står myndighetene nær.

Møte i Opec+

De 13 medlemmene i oljekartellet Opec, samt Opecs ti samarbeidsland, møtes i Wien for å gjennomgå beslutningen fra oktober om å kutte produksjonen med 2 millioner fat olje per dag. I forkant av dagens møte er det ventet at det nåværende produksjonsnivået kommer til å videreføres, men noen analytikere mener at Opec+ også kan velge å varsle ytterligere kutt.

VM-sluttspill for menn i Qatar, åttendedelsfinale

Frankrike spiller mot Polen klokken 16 og England spiller mot Senegal klokken 20. Det var i går uklart om Senegals landslagssjef Aliou Cissé vil være til stede. Senegalesernes assistent Régis Bogaert sier at Cissé har vært syk et par dager, men at landslagssjefen forhåpentligvis vil være med på benken i dag.