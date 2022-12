NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 4. desember

Mann siktet for knivstikking på Jernbanetorget i Oslo

En mann i 30-årene er innlagt på sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader etter at han ble knivstukket flere ganger i overkroppen og hodet. Åstedet er trolig en T-banevogn på Jernbanetorget i Oslo. En navngitt mann er siktet i saken, men ikke pågrepet.

Politiet ble varslet om hendelsen av helsevesenet klokken 18.10.

– Dette har skjedd i eller ved T-banevognen, eller på perrongen, vi er ikke helt sikre. Det som er klart er at både mistenkte og fornærmede tok T-banen til Jernbanetorget før knivstikkingen, sa krimleder Stian Holm i Oslo-politiet til NTB i natt.

Bolighus i brann i Honningsvåg

En enebolig i Honningsvåg i Finnmark står i brann tidlig i morgentimene. Fire nabohus er evakuert. Meldingen om brannen kom inn til nødetatene rundt klokken 5.

– Det er en person registrert bosatt på adressen. Vi vet ikke om det bor flere der, sier operasjonsleder Einride Hals i Finnmark politidistrikt til NTB. Politiet kunne ved 5.30-tiden ikke bekrefte at beboerne eller beboeren i huset er gjort rede for.

Israel besvarer rakettangrep

Det israelske forsvaret (IDF) har angrepet mål på Gazastripen i natt. Ifølge Jerusalem Post var angrepene rettet mot en våpenfabrikk og det som omtales som en «terrorist-tunnel», begge tilhørende Hamas.

Det skjedde etter at militante palestinere skjøt en rakett mot Israel i går kveld. Raketten falt ned på et åpent område i en kibbutz nær grensen til Gazastripen. Det var det første rakettangrepet mot Israel på en måned.

IS påtar seg ansvar for Kabul-angrep

IS påtar seg ansvaret for fredagens angrep på Pakistans ambassade i Kabul i Afghanistan. Det fremkommer i en uttalelse fra en regional IS-gruppe som den amerikanske organisasjonen Site, et nettsted som overvåker blant annet jihadistiske nettsider, viser til.

Pakistans ambassadør kom uskadd fra angrepet, men en livvakt ble kritisk såret. Utenriksdepartementet i Kabul har i en uttalelse fordømt angrepet på det sterkeste og lover å spore opp og straffe de ansvarlige. Så langt er en mistenkt mann pågrepet i saken og to våpen beslaglagt etter at sikkerhetsstyrker har gjennomsøkt en bygning nær ambassaden, ifølge politiet i Kabul.

Russland har innhøstet nær 6 millioner tonn ukrainsk hvete

Russland har høstet inn rundt 5,8 millioner tonn hvete til en verdi av nærmere 10 milliarder kroner på ukrainske områder som ikke er under ukrainsk kontroll i år. Det fremkommer av en analyse fra Nasa Harvest, som er det amerikanske romfartsbyråets program for matsikkerhet og landbruk.

Tallene er basert på satellittdata og modeller, utarbeidet sammen med Nasa-partnere.

20 lam gikk tapt i brann i Nordland

Rundt 20 lam brant inne da det begynte å brenne i en driftsbygning i Beiarn kommune i Salten natt til søndag. Driftsbygningen brant helt ned, opplyser politiet. Nødetatene fikk melding om brannen fem minutter over midnatt i natt.

– Det var rundt 200 sauer i fjøset, så de fleste ble reddet ut, men 20 lam ble igjen, forteller operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt til NTB. Han sier brannårsaken trolig er at en traktor begynte å brenne.