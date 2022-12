To lettere skadd da to vogntog kolliderte på E6 i Troms

NTB

To personer som først ble opplyst å være alvorlig skadd i en kollisjon mellom to vogntog på E6 i Balsfjord i Troms lørdag kveld, ble kun lettere skadd.

Et av vogntogene fikk sleng på det glatte føret, havnet i motgående kjørefelt, og traff et møtende vogntog. To personer, en mann og en kvinne, ble skadd i ulykken, og begge ble sendt i luftambulanse til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Politiet opplyste først at de to var alvorlig skadd, men etter hvert ble det klart at de kun hadde pådratt seg lettere skader.

– Ulykken skjedde i en i 80-sone rundt en kilometer nord for krysset til Strupen, mellom Heia og Storsteinnes, og det var glatt føre på ulykkesstedet lørdag kveld, forteller operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til NTB.

Den ene hengeren var lastet med biler. Disse ble slengt av og ligger strødd på stedet, opplyser politiet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.15. Fire timer senere er E6 fortsatt stengt. Både teknikere fra politiet og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen gjør undersøkelser på ulykkesstedet sent lørdag kveld.

I tillegg vil bergingen av bilene ta noe tid, ifølge politiet. Det er omkjøring via fylkesvei 7906.