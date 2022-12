Mann mistet livet i brann i Lofoten

NTB

En person er funnet død i eneboligen som brant ned til grunnen på Bøstad i Vestvågøy i Nordland tidlig lørdag morgen.

Politiet skriver i en pressemelding at krimteknikere har funnet en død person, og at det etter all sannsynlighet er huseieren, en mann i 70-årene, som er omkommet.

Da nødetatene kom til stedet lørdag var huset overtent, og tre nabohus ble evakuert på grunn av fare for spredning av brannen.

Nødetatene fikk melding om brannen like etter klokken 7 lørdag morgen. Mannen som bodde i huset var ikke gjort rede for, og det ble igangsatt søk i nærområdet for å avklare om han kunne ha kommet seg ut, opplyser operasjonsleder Ina Kristin Selfors i Nordland politidistrikt.

Politiet har ikke mistanke om at det ligger noe straffbart bak brannen, men brannårsaken er ikke avklart.