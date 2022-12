23-åring tiltalt for voldtekt av 15-åring

NTB

En 23 år gammel mann må i slutten av januar møte i retten tiltalt for å ha voldtatt en 15 år gammel jente på Finnsnes i Troms.

Forholdene mannen anklages for skal ha skjedd en formiddag i september i fjor i et bolighus på Finnsnes. Ifølge tiltalen, omtalt i Nordlys , skal han ha lagt seg over jenta, holdt henne nede, for så å ha voldtatt henne.

– Dette til tross for at hun sa nei, gråt og forsøkte å vri seg unna, sparke og dytte ham bort, heter det i tiltalen tatt ut av statsadvokat Jørn Henning Bremnes.

Forholdene 23-åringen er tiltalt for har en strafferamme på inntil 15 års fengsel. Advokat Erik Ringberg er bistandsadvokat for 15-åringen.

– Saken er selvfølgelig en stor belastning. Det er vanskelig og krevende å stå i en slik sak, sier Ringberg til Nordlys.