35 katter levde innestengt - fikk øyeskader av urindamp

NTB

En mann i 60-årene fra Østfold må i midten av desember møte for retten i Østfold, anklaget for grov mishandling av 35 katter.

Dyrene levde i søppel og avføring, og fikk øyeskader av ammoniakkdamp fra katteurin, melder Nationen.

Forholdene mannen er tiltalt for ble oppdaget november 2017, altså for mer enn fem år siden. I mannens bolig ble det funnet 35 katter, innestengt på to rom med rot, søppel og store mengder katteavføring.

I tiltalen kommer det fram at luftkvaliteten var dårlig og det ble målt høye verdier av ammoniakk i rommene der dyrene ble holdt innelåst. Som følge av de høye verdiene led kattene av «sår på hornhinnene og sviskader på potene», heter det i tiltalen.

Kattene hadde heller ikke tilgang på vann, var lite sosialiserte og engstelige. Flere av kattene var også store i buken, noe som tyder på høy parasittbelastning, ifølge tiltalen.

Dette er den andre saken på kort tid som omhandler grov mishandling av et større antall katter i Viken. I november ble en tidligere lokallagsleder i Dyrebeskyttelsen dømt til åtte måneders fengsel for grov mishandling av mer enn 50 katter.

Saken starter i Follo og Nordre Østfold tingrett 15. desember, og retten har satt av en dag til saken.