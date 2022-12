Voldsmistenkte menn i Bergen løslatt - finner ikke offer

NTB

Politiet i Bergen står fremdeles uten en fornærmet person etter en mulig knivstikking torsdag. Tre menn ble pågrepet, men fredag måtte de løslates.

Heller ikke en DNA-analyse ga svar på hvem den skadde kan være.

– Det har kommet inn svar på DNA-analysen, men vi har ikke vedkommende i systemet. Det er litt skuffende, sier politiadvokat Linn Marie Søfteland.

Klokken 4.35 torsdag morgen rykket politiet i Bergen rykket ut til et nabolag i Landås etter melding om en mulig knivstikking i tilknytning til en leilighet. Politiet fant blodspor flere steder, og tre menn ble siktet for vold og tatt med til politiarresten. En av mennene bor på adressen der voldshendelsen skal ha skjedd.

– Det er vanskelig å fremstille dem for fengsling når vi ikke har en fornærmet person. De kan heller ikke sitte pågrepet mer enn 48 timer, sier Søfteland til Bergens Tidende.

Alle de tre er bergensmenn, ifølge politiet, én i 30-årene og to i 20-årene.

Siktelsen mot mennene er uendret. To av mennene nektet å la seg avhøre. Den tredje er avhørt, men har ikke delt opplysninger som kan identifisere noen fornærmede i saken.

Torsdag sa politiet at de er bekymret for at det skal ligge en skadd person et sted.

– Det viktigste nå er at vi finner vedkommende. Vi er litt bekymret for at en person kan ligge skadd et sted, sa Søfteland til Bergensavisen.