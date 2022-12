Adventskalendere med ulovlige genmodifiserte ingredienser trekkes tilbake

NTB

Iceland Mat AS trekker tilbake to typer adventskalendere fra USA grunnet innhold av ulovlige genmodifiserte ingredienser i produktene.

Adventskalenderne heter «Hershey’s Countdown to Christmas Cookies’n’Creme» og «Reese’s Peanut Butter Cups Anything But Ordinary», og er solgt på Icelands utsalgssteder på Sør- og Østlandet.

– Årsaken er innhold av ulovlige genmodifiserte ingredienser i produktene. Ingen genmodifiserte næringsmidler er per i dag godkjent i Norge, skriver Mattilsynet.

En kontroll fra Mattilsynet viste at de to produktene er merket med innhold av de genmodifiserte ingrediensene soyalecitin, maissirup og sukker.

Importøren varsler at de vil bedre sine importrutiner, slik at de unngår ulovlig import av genmodifiserte produkter.