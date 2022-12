PSTs assisterende sjef: – Målet er ikke masseovervåking av norske borgere

NTB

Assisterende sjef i PST, Hedvig Moe, sier at målet med forslaget til den nye lovendringen ikke er å masseovervåke norske borgere.

På pressekonferansen fredag ettermiddag, som hun holdt sammen med justisminister Emilie Enger Mehl, presiserer Moe at terskelen for å følge enkeltpersoner forblir slik den er i dag.

– Den nye hjemmelen betyr ikke at vi kan lese eposten deres, og den betyr heller ikke at vi kan gå inn på noen fora som er beskyttet med passord eller på annen måte. Det betyr ikke at det blir andre vilkår for når vi kan følge enkeltpersoner, sa Moe.

Fredag lar regjeringen fram lovendringer som Politiets sikkerhetstjeneste har bedt om i en årrekke. Lovendringene gir PST mulighet til å lagre dataopplysninger i fem år. I visse situasjoner kan opplysningene lagres i lengre tid.