Over 95.000 var borte fra jobb på grunn av psykiske lidelser

NTB

95.626 personer i Norge var sykmeldt på grunn av psykiske lidelser i tredje kvartal i år, viser tall fra Nav. Det er en økning på 33,65 prosent fra 2018.

– At pandemien har vært en viktig del av det, det er det grunn til å tro, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til P4-nyhetene.

Så mange som 1.592.545 dagsverk gikk tapt i juli, august og september på grunn av psykiske lidelser. Ifølge P4 er dette en økning på 31 prosent på fire år.

66 prosent av de som blir hjemme fra jobb på grunn av psyken er kvinner.

– Kvinner har et større ansvar sånn i det daglige, for å få det praktiske til å gå rundt. Man er dobbeltarbeidende rett og slett, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for Psykisk helse.