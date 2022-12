Nytt oljefunn i Norskehavet

NTB

Neptune Energy og lisenspartnerne bekrefter et nytt funn i letebrønnen Calypso i Norskehavet.

– Foreløpige beregninger av utvinnbare volumer ligger i området 1-3,5 millioner standard kubikkmeter, tilsvarende 6–22 millioner fat oljeekvivalenter, heter det i en pressemelding fra Neptune Energy.

Calypso er selskapets tredje funn på seks måneder på norsk sokkel.

– Neptune leter aktivt i områder nær eksisterende infrastruktur. Feltnære funn åpner for kostnadseffektive utbygginger med lave karbonutslipp. De innledende analysene av Calypso indikerer at funnet kan være kommersielt, sier Odin Estensen, administrerende direktør for Neptune Energy i Norge og Storbritannia.

Calypso ligger 14 kilometer nordvest for Draugen-feltet og 22 kilometer nordøst for Njord A-plattformen.