NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 1. desember

Regjeringen kunngjør fordeling av milliarder til laksekommuner

Vertskommuner for oppdrettsnæring skal få en større del av statens inntekter fra næringen til sine innbyggere. Pengene kommer fra oppdrettsnæringen gjennom produksjonsavgift, salg av kapasitetsvekst og en ekstrabevilgning over statsbudsjettet på 800 millioner kroner. Fordelingen blir kunngjort klokka 12.

EUs utenrikssjef til Polen

EUs utenrikssjef Josep Borrell besøker EUs militære hjelpestyrke for Ukraina. Hjelpestyrken skal bidra med trening av ukrainske soldater. I første omgang er målet å trene 15.000 ukrainske soldater. Norge støtter treningsopplegget med 150 millioner kroner og skal også bidra med instruktører

USA presenterer nytt bombefly

For første gang viser det amerikanske luftforsvaret viser fram sitt nye bombefly B-21. Flyet ventes å bli tatt i bruk tidligst i 2026. Minst 80 fly skal bygges, og kostnadene er ventet til å bli minst 44 milliarder dollar.

Siste dag med gruppespill i fotball-VM

De fire siste kampene i gruppespillet under Qatar-VM skal spilles i dag: Sør-Korea – Portugal, Ghana – Uruguay, Serbia – Sveits og Kamerun – Brasil. De to første kampene går klokka 16, de to siste klokka 20. Fire av lagene går videre til åttendedelsfinalene.

Verdenscuprenn på Lillehammer

Verdenscuphelgen på Lillehammer starter. Både menn og kvinner går 10 km fri teknikk i Verdenscupen på Lillehammer. Kvinner går klokka 11 og menn klokka 12.45