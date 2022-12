30 år siden historiens første tekstmelding

NTB

Lørdag er det 30 år siden verdenshistoriens første tekstmelding – SMS – ble sendt.

Den første tekstmeldingen ble sendt i Storbritannia 3. desember 1992.

Det skjedde da Neil Papworth, en ingeniør for Sema Group, brukte en bærbar datamaskin til å sende en melding til kollegaen Richard Jarvis' mobiltelefon over Vodafone-nettet i Storbritannia.

Meldingen lød, siden det var desember, «Merry Christmas».

Norske Telenor var med da arbeidet med å utvikle SMSen startet i 1987, forteller selskapet i en pressemelding.

– Ikke engang vi i SMS-teamet hadde forespeilet oss det store mangfoldet av programmer som leveres via SMS i dag. Selv om æren for oppfinnelsen tilfaller mange, står én ting fast: SMS har fått stor betydning for samfunnet, og tjenesten har hatt stor suksess i Norge, sier Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

I dag sendes det rundt 200 tekstmeldinger i sekundet gjennom Telenor Norges nett. Men til tross for at internettet, meldingsapper og sosiale medier har tatt over mye av funksjonen tekstmeldingen en gang hadde, holder den fortsatt stand.

– Årsaken til at vi fortsatt bruker SMS, er at den er enkel og rask, og meldingen kommer alltid fram til mottakerens telefon, uavhengig om kundene er i samme mobilnett eller i forskjellige selskapers mobilnett, sier Amundsen.