Forbruksgjelden i Norge har økt med 1,4 milliarder

NTB

I november var det en økning i forbrukslån på 1,4 milliarder kroner her i landet. De yngste står for den største prosentvise økningen i kredittkortgjelden.

Den samlede forbruksgjelden til nordmenn er i dag på 151,8 milliarder kroner.

– Økningen i november kan skyldes kjøp av litt større kapitalvarer og refinansiering av andre kreditter, sier daglig leder Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon i en pressemelding.

I november vokste folks kredittkortgjeld med 400 millioner kroner. Her er det de unge som står for den største prosentvise økningen.

Men den rentebærende kredittkortgjelden er redusert med 2,5 milliarder, og den rentefrie bruken av kredittkortgjeld har økt med 3 milliarder i perioden.

– Selv om det er en økning i forbrukslån, er det positivt å se at den rentebærende kredittkortgjelden synker i en måned hvor det har vært mye salg. Vi håper at denne trenden også fortsetter i desember til tross for julehandelen som står foran oss, sier Karstensen.