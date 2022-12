Knut Kristian Hauger - Kampanje.com

Siri Kleiven Strøm slutter i TV 2-nyhetene etter syv år. - Når jeg nå takker ja til ny jobb er det fordi jeg ser mulighetene til å vokse enda litt til, sier hun.

TV 2s faste nyhetsanker de siste syv årene, Siri Kleiven Strøm (35), slutter i TV 2 etter syv år i kanalen.

– Jeg vil takke Siri for jobben hun har gjort for TV 2 disse årene. Et bunnsolid nyhetsanker som vi vil savne som fagperson og kollega. Vi ønsker henne lykke til i ny jobb, sier Karianne Solbrække i en melding.

«En ære»

Kleiven Strøm forlater TV 2 til fordel for en stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Bergen.

– Jeg har først og fremst lyst til å takke TV 2 for at jeg har fått lov til å ha denne jobben de siste syv årene og spesielt de enkeltmenneskene som trodde på meg, sier Kleiven Strøm.

Hun sier hun ble kastet ut i det allerede første dag på jobb i TV 2-nyhetene og at det har vært «en ære» å få lov å være med på alt det som har skjedd.

– Min første dag på Nyhetskanalen var terrorangrepet mot Charlie Hebdo og siden da har jeg fått være med på å dekke de største nyhetsbegivenhetene i verden og i landet. Det har jeg vokst på, både som journalist og menneske, sier hun.

Solberg tar over

Erstatteren er allerede på plass og det blir Guri Solberg (46). Hun og Arill Riise (63) og Sturla Dyregrov (49) blir nå nyhetenes faste trekløver på hovedsendingene 18.30, 21.00 og på TV 2 Nyheter.

– Guri er en dyktig journalist og programleder med lang erfaring. Jeg er veldig fornøyd med at hun nå blir fast med på nyhetslaget i denne viktige jobben for TV 2, fortsetter nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

Guri Solberg har det siste halve året vikariert på TV 2 Nyheter for Kleiven Strøm som har vært i fødselspermisjon. Solberg er journalistutdannet fra Høgskolen i Volda og har siden 2004 ledet en rekke større programmer på TV 2 som «Absolutt underholdning», «Skal vi danse», «X factor» og «Sommerhytta.

Guri Solberg blir en av tre faste nyhetsankere på TV s nyhetssendinegr 18.30 og 21.00. Les mer Lukk

– Det er et privilegium å være del av en så bra gjeng som TV 2 Nyheter er. Kunnskapsrike folk som forteller folk hva som skjer og hvorfor. TV 2-nyhetene er viktig for folk, og viktig for oss som jobber med det. Dette er en oppgave jeg tar på høyeste alvor - og med stor glede! Å ha som jobb å formidle nyheter kjennes ekstra meningsfylt i tida vi står i nå. I en tid hvor folk slenger om seg med «fakenews» og mistro til mediene, er det ekstra viktig å formidle til seerne våre hva som skjer, sier Guri Solberg.

Denne saken ble først publisert på Kampnaje.com.