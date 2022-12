Lokalpolitikere kuttes ut for å spare penger

NTB

Over hele landet vedtas det kutt i antall kommunestyremedlemmer. Økonomi er ofte argumentet, og det bekymrer KS.

Horten er en av kommunene som vurderer et kraftig kutt i antall representanter for å spare penger. Administrasjonenes forslag sier at de skal kutte fra 41 til 27 representanter. Dette er kommunens minimumsantall, skriver Kommunal Rapport.

Når en kommune skal kutte i alle sektorer, må man også, av hensyn til opinionen, kutte budsjettet til politikerne, mener noen kommuner.

– Det er synd om kommunestyret blir redusert i en budsjettprosess, selv om jeg har forståelse for at det skjer, sier fagsjef for folkevalgtprogrammet Dag-Henrik Sandbakken i KS til avisa.

– Jeg mener spørsmålet om kommunestyrets størrelse fortjener en litt annen inngang enn økonomi. Demokrati koster, og dette handler om hvordan vi ønsker å rigge lokaldemokratiet vårt, sier han.

Andre kommuner har diskutert størrelsen på kommunestyret sitt og funnet ut at det er bra som det er. Enkelte kommuner ønsker også å øke antall representanter.

Om antallet representanter skal kuttes fra neste kommunestyreperiode, må dette vedtas før nyttår. Noen har alt bestemt seg, mens andre tar avgjørelsen på budsjettmøtet i desember.