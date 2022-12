Mann i 40-årene tiltalt for Lier-drapet

NTB

En mann i 40-årene er tiltalt for drapet på 69 år gamle Sukanya Banglek i Lier sist vinter. Rettssaken mot mannen starter i Buskerud tingrett i januar 2023.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, sier til NRK at mannen erkjenner at han er skyldig i volden som førte til at kvinnen døde. Mannen har sittet i varetekt siden pågripelsen. Spørsmål om eventuell straffskyld vil ikke bli besvart før rettssaken.

Det var den 8. januar i år at den 69 år gamle svenske kvinnen Sukanya Banglek ble funnet død i en bolig i Lier i Viken fylke.