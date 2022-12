Sykefraværet ned til 6,5 prosent i tredje kvartal

NTB

Det totale sykefraværet i tredje kvartal i år var 6,5 prosent. Dermed holder sykefraværet seg omtrent uendret fra forrige kvartal, ifølge SSB og Nav.

De sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB ) og Nav ble lagt fram torsdag.

Sammenlignet med fjerde kvartal året før har sykefraværet falt med 1,4 prosent, og fra andre kvartal 2022 sank det med 0,6 prosent.

– Sykefraværet er stabilt sammenlignet med forrige kvartal, men det er høyt sammenlignet med før pandemien. Vi ser at det legemeldte fraværet fortsatt er preget av coronarelaterte diagnoser, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i Nav.

Antall egenmeldte sykefravær synker

For kvinner var det sesongjusterte sykefraværet på 8,2 prosent (ned fra 8,48 prosent fra samme kvartal året før), og for menn var det 5 prosent (opp fra 4,98 prosent).

– Den svake nedgangen skyldes at egenmeldt sykefravær har gått ned, samtidig har legemeldt sykefravær økt noe, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB.

Sykefraværet økte mest innen overnattings- og serveringsvirksomhet, med 13,1 prosent. Diagnosegruppen «psykiske lidelser» hadde størst økning i tapte dagsverk i denne næringen, med en oppgang på 36,3 prosent, skriver Nav.

Økning innen transport og lagring

Også «transport og lagring» hadde en betydelig økning i antall tapte dagsverk, opp 24 prosent, på grunn av «psykiske lidelser».

– Ser vi alle næringer under ett, har det vært en økning på 9 prosent i legemeldt fravær med psykiske lidelser. Det er usikkert hvorfor det har økt så kraftig i akkurat disse to næringene, men kanskje henger det sammen med ekstrabelastninger under pandemien, sier Holte i Nav.

Sykefraværsprosenten måles mot avtalte dagsverk meldt inn gjennom a-ordningen. Målt hver for seg lå det egenmeldte sykefraværet i tredje kvartal 2022 på 1,15 prosent, mens det legemeldte sykefraværet var på 5,35 prosent.

Egenmeldinger hentes inn fra rundt 10.000 bedrifter, mens legemeldinger hentes fra sykmeldingsregisteret.