Helsemyndighetene vil ha flere legemidler på lager

Under pandemien fikk Legemiddelverket hjemmel til å innføre rasjonering på legemidler. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Det har vært stor legemiddelmangel i år. Nå vil helsemyndighetene ha flere legemidler på lager enn i dag, skriver Aftenposten.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et forslag om beredskapslager for primærhelsetjenesten på høring. Forslaget innebærer blant annet at grossistene får en utvidet beredskapsplikt sammenlignet med før pandemien. Høringsfristen er 6. januar neste år.

Blant legemidlene det har vært mangel på i år, er det betennelsesdempende preparatet Prednisolon, Mirtazapin, som er et antidepresivum, flere typer hostesaft, blant annet Cosylan, og Cyanokobalamin, som brukes til å behandle vitamin B-mangel.

Myndighetene vurderer også å opprette et Nasjonalt legemiddelberedskapsråd. Rådet skal gi anbefalinger om innkjøp og lagring av virkestoff og eventuell kriseproduksjon av legemidler.

Helsedirektoratet har i dag ansvaret for legemiddelberedskapen i Norge. Oppstår det en nasjonal eller europeisk legemiddelkrise, er det direktoratet som har ansvar for at det finnes nok av kritiske legemidler tilgjengelig.

– Under pandemien fikk Legemiddelverket hjemmel til å innføre rasjonering på legemidler. Det var for å sikre tilgang og rettferdig fordeling av legemidler, sier områdedirektør Sayeh Ahrabi ved Legemiddelverket til Aftenposten.