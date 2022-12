Mann mistet livet i utforkjøring på Hamarøy

NTB

En 51 år gammel mann fra Hamarøy i Nordland døde i en utforkjøring på E6 i Hamarøy kommune onsdag kveld.

Politiet opplyser at de fikk melding om hendelsen klokken 21.46. Bilen kjørte av veien i en slak høyresving om lag to mil sør for ferjeleiet på Bognes.

Operasjonsleder Ulf Slettan hos politiet i Nordland bekrefter overfor NTB at bilføreren var alene i bilen. Ingen andre biler var involvert i hendelsen.

– Det er ikke noe som tyder på at vær og føreforhold har bidratt til utforkjøringen, sier han ved 1-tiden natt til torsdag.

E6 ved ulykkesstedet ble stengt etter hendelsen mens politiet og Vegvesenets ulykkesgruppe gjorde sine undersøkelser. Veien skal etter planen åpnes ved 5-tiden, i god tid før morgentrafikken. Det er omkjøring via riksvei 827.