Alvorlig trafikkulykke på Hamarøy - E6 stengt

NTB

E6 ved Ulvsvågskaret i Hamarøy kommune i Nordland er onsdag kveld stengt etter det som skal være en alvorlig trafikkulykke.

Politiet opplyser at de fikk melding om hendelsen klokken 22.21, men ulykken skjedde rundt klokken 22, om lag to mil sør for ferjeleiet på Bognes.

– En bil skal ha kjørt inn i fjellveggen, sier vaktkommandør Trond Rabben hos brannvesenet i Salten brannvesen til NRK.

Operasjonsleder Ulf Slettan hos politiet i Nordland bekrefter overfor NTB at det er snakk om en alvorlig ulykke der kun én bil er involvert.

– Vi er akkurat kommet til stedet og har startet våre undersøkelser, sier han.

Vegtrafikksentralen opplyser at E6 ved ulykkesstedet kan bli stengt lenge. Det er omkjøring via riksvei 827.