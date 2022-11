Fire menn tiltalt etter bortføringen på Tolga

NTB

Fire menn i 20-årene er tiltalt etter at en mann i 20-årene ble skutt og bortført fra sine foreldres hjem på Tolga i januar.

Ifølge tiltalen tok mennene seg inn i boligen ved å knuse et vindu i 2-tida natt til 2. januar, skriver VG. Mennene var utstyrt med revolver og kniv, ifølge politiet.

Foreldrene til mannen som ble bortført, ble ifølge tiltalen utsatt for vold og trusler mens mennene lette etter sønnen. Han ble skutt i baken, heter det i tiltalen.

Mannen som ble bortført, dukket opp på et tog på Gardermoen et døgn senere. Politiet har tidligere sagt at gjeld var et mulig motiv for bortføringen.