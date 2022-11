Carew godtar skattesvik-dommen – må sone 14 måneder i fengsel

NTB

Verken John Carew eller Økokrim anker dommen på 14 måneders ubetinget fengsel for grovt uaktsomt skattesvik. Dermed blir dommen mot 43-åringen rettskraftig.

Den tidligere fotballstjernen ble tidligere denne måneden dømt til 14 måneders ubetinget fengsel for grovt uaktsomt skattesvik i perioden 2014 til 2019.

Økokrim opplyste i en pressemelding onsdag at de ikke anker dommen. Carews forsvarer, advokat Berit Reiss-Andersen, opplyser til N TB at heller ikke de anker dommen.

– Han er glad for at retten har trodd ham på at han ikke handlet med forsett. Han velger å ta straffen og gå videre i livet, skriver Reiss-Andersen i en tekstmelding til NTB.

Dermed må Carew sone 14 måneder i fengsel.

Ikke fornøyd med hele dommen

Økokrim hadde opprinnelig bedt om at Carew ble dømt til to års fengsel. De presiserer at de ikke er fornøyd med alt som står i dommen.

– Men han er idømt en lang fengselsstraff for grovt skattesvik. På bakgrunn av en helhetsvurdering har vi derfor kommet fram til å ikke anke dommen, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Førstestatsadvokat Marianne Bender sier at Økokrim ikke er fornøyd med alt som står i dommen, men at de etter en helhetsvurdering velger å ikke anke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Økokrim mente den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren unndro 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år. I disse årene var Carew formelt bosatt i Storbritannia, men han oppholdt seg så mye i Norge at det utløste skatteplikt.

Fikk strafferabatt

Oslo tingrett dømte ham for å ha unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på om lag 12,8 millioner kroner og formue på 307 millioner kroner. Retten slo fast at Carew var skattepliktig til Norge for all sin inntekt og formue i tiltaleperioden.

Økokrim ba om at Carew skulle dømmes til to års fengsel, men han fikk strafferabatt etter å ha gitt en uforbeholden tilståelse i retten.

Da dommen falt uttalte Reiss-Andersen at hun mener Økokrim har overreagert i saken.

– Etter hans uforbeholdne tilståelse burde saken gått som tilståelsessak, noe som også understrekes i dommen, uten all den unødige offentlige ressursbruken saken har påført samfunnet og den offentlige belastningen dette har medført for Carew, sa hun.

Forklarte seg i retten

Da Carew forklarte seg fra vitneboksen i Oslo tingrett forklarte han om sin økonomiske situasjon gjennom sin fotballkarriere og hvordan fotballklubbene tilrettela for livet, også når det gjaldt skattebetaling.

– Fra jeg var 17 til jeg var 32 hadde jeg dette apparatet rundt meg, det ble bare mer og mer omfattende, sa Carew, som også sa at hans venn, advokat og forretningspartner, Per A. Flod, håndterte all kommunikasjon med Skatteetaten.

– Den tilliten jeg har vist ham, har han gjort seg fortjent til. Han er en som jeg og min familie ser opp til. Han har kalt meg ekstrasønnen sin. Han var reservepappaen min. Den tilliten kom ikke over natten, sa Carew.

Flod uttalte til DN tidligere denne måneden at han synes saken er trist og at dommen er ufortjent. På spørsmål om hva han tenkte om sin egen rolle, svarte han:

– Jeg vet ikke hva den feilaktige rådgivningen skulle vært. At John ikke har klart å holde greie på hvor mye han har vært i Norge og i England kan ikke jeg gjøre noe med, sa Flod.