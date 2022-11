Datatilsynet vil forby SSB å samle inn data fra dagligvarekjøp

SSB ønsker å samle inn data om dagligvarekjøp på et nivå Datatilsynet ikke synes er akseptabelt. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Datatilsynet har varslet Statistisk sentralbyrå (SSB) om at de vil forby den planlagte innsamlingen av data om den norske befolkningens dagligvarekjøp.

– Vi mener at det ikke foreligger et tilstrekkelig rettslig grunnlag for en så inngripende behandling av personopplysninger, sier direktør Line Coll i Datatilsynet i en pressemelding.

SSB har ønsket å samle såkalt bongdata og banktransaksjonsdata for å få opplysninger om hva befolkningen handler av dagligvarer. Dette skal så kobles opp mot data om for eksempel husholdningstype, inntekt og utdanningsnivå.

– Vi anerkjenner selvsagt samfunnsnytten av forbruks- og kostholdsstatistikk. Men SSB planlegger nå en helt ny form for datainnsamling fra private aktører gjennom strømming av svært detaljert informasjon. Det er utfordrende, sier Coll.

SSB har i utgangspunktet tre uker på seg til å svare før Datatilsynet fatter et endelig vedtak.