Vinmonopolet fyller 100 år

NTB

30. november 1922 ble AS Vinmonopolet opprettet. I dag selger det statlige alkoholmonopolet 118,4 millioner liter i året fra 340 butikker.

– Det er den usannsynlige historien om et statlig monopol som ble folkets favoritt, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter i Vinmonopolet i en pressemelding.

«Polet» understreker at målet deres fortsatt er å begrense skadevirkningene av alkohol. De har eneretten på salg av brennevin, vin og sterkøl til forbrukerne.

Bakgrunnen for at Vinmonopolet ble opprettet, er imidlertid mer todelt. Brennevin ble forbudt i Norge ved starten av 1. verdenskrig for å begrense forbruket av poteter og korn. Deretter ble forbudet mot brennevin og hetvin godkjent ved rådgivende folkeavstemning i 1919, og da var formålet å begrense den sosiale nøden som alkoholen skapte.

Handelspolitisk spørsmål

Det ble imidlertid raskt til et handelspolitisk spørsmål: Land som Spania og Portugal truet med å stanse importen av norsk fisk hvis ikke de fikk eksportere hetvin til Norge. Dermed ble Vinmonopolet opprettet, og etter hvert ble også forbudet mot brennevin opphevet. Derfra har Vinmonopolet utviklet seg raskt, i likhet med de andre nordiske alkoholmonopolene. Av våre nordiske naboer er det kun Danmark som ikke har en form for alkoholmonopol.

– Folket har elsket og hatet Polet, men utviklingen har heldigvis gått i riktig retning. Med opprettelsen av selvbetjente pol fra rundt tusenårsskiftet, etablering av spesialbutikker, utvikling av et sortiment i verdensklasse og ikke minst svært kompetente ansatte i butikk er nordmenn i økende grad fornøyde med monopolordningen, sier Hunter.

Stor oppgang

I 2021 solgte Vinmonopolet 118,4 millioner liter av 35.000 ulike produkter fra 340 butikker. Selskapet har 1.900 ansatte, og 5,2 millioner ganger i 2021 ble kunder spurt om legitimasjon.

Salget til Vinmonopolet har stort sett steget jevnt og trutt siden opprettelsen, men har fått en ekstra stor oppgang de siste årene i forbindelse med koronapandemien. På 2000-tallet opprettet man også langt flere pol og innførte selvbetjening, noe som også bidro til at salget økte raskt.

– Vi jobber stadig med å forbedre kundeservicen og produktutvalget og å tilpasse oss verden vi lever i, samtidig som oppdraget vårt er ansvarlig salg og å bidra til å redusere skadevirkningene av alkohol. Vi har vært en ansvarlig faghandel siden 1922, og vi er klare for de 100 neste årene, sier Hunter.