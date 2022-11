NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 30. november.

SAS og kabinansatte enige – juletrafikken sikret

Den frivillige meklingen mellom SAS-ledelsen og de kabinansatte endte med enighet. Dermed vil juletrafikken gå etter planen i år.

SAS og kabinforeningene i Norge, Norsk Kabinforening (NKF) og SAS Norge Kabinforening (SNK), ble tirsdag enige om en ny tariffavtale og har signert en avtale som varer fram til 31. mars 2024. Alle kabinansatte får 3,7 prosent høyere lønn fra nyttår. De kabinansatte i SAS var klar til å ta ut rundt 500 medlemmer i streik om partene ikke ble enige.

Senatet vedtar lov om beskyttelse av likekjønnet ekteskap

Senatet vedtok tirsdag med stemmer fra begge partier en lov som beskytter likekjønnet ekteskap i USA.

Dermed er den konservative høyesteretten forhindret fra å avskaffe retten til likekjønnet ekteskap slik de gjorde tidligere i år med retten til abort.

Loven ble vedtatt med 61 mot 36 stemmer etter at tolv republikanere stemte sammen med demokratene for loven. Det trengtes 60 stemmer for å vedta loven uten debatt.

Equinor-ansatte får 1000 dollar i ekstra bonus for «høy arbeidsbelastning»

Alle Equinor-ansatte får 1000 dollar – rundt 10.000 kroner hver, som en påskjønnelse for ekstra god jobb i 2022. Julegaven til de over 20.000 ansatte i oljeselskapet kommer på toppen av bonus på 10,5 prosent og et lønnsoppgjør på 4,9 prosent tidligere i år, skriver Dagens Næringsliv.

Det statskontrollerte oljeselskapet Equinor har aldri tjent mer penger enn det selskapet gjør i år. Det er kun det saudiske oljeselskapet Saudi Aramco som tjener mer penger enn Equinor. Det justerte driftsresultatet ble på 24,3 milliarder dollar i tredje kvartal. Det er mer enn Google, Microsoft og Apple tjente.

Tre kinesiske astronauter framme på romstasjon

Tre kinesiske taikonauter ankom onsdag den kinesiske romstasjonen Tiangong etter å ha blitt skutt opp fra Gobiørkenen tirsdag.

De tre taikonautene, som er det kinesiske ordet for astronauter, har i oppdrag å ferdigstille arbeidet med Kinas nye romstasjon. Når den er ferdig, skal et rullerende mannskap på tre jobbe med vitenskapelige eksperimenter og teste ny teknologi.

En av dem som har ankommet romstasjonen, er veteranen Fei Juniong, som sist var i verdensrommet for 17 år siden. De to andre er i rommet for første gang.

Familie får opphold i Norge etter åtte år i kirkeasyl

Budsjettavtalen mellom regjeringen og SV sikrer, som en engangsløsning, at utlendinger som har sittet mer enn fem år i kirkeasyl i Norge får opphold.

Engangsløsningen SV og regjeringen er blitt enige om omfatter kun én familie på tre personer som sitter i kirkeasyl i dag. Det er ekteparet Merry Anjala og Antonipillai Johnsen Collin og datteren Dilani Johnson Collin. Familien kom til Norge i 2009 fra Sri Lanka, men de fikk nei på sine asylsøknader. Nå har de bodd mer enn åtte år i kirkeasyl på Finnsnes i Troms – siden oktober 2014.