Familie får opphold i Norge etter åtte år i kirkeasyl

Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms har stått på lenge for å få punktet om kirkeasylanter inn i budsjettavtalen. – Løsningen måtte drøftes lenge, sier han. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Budsjettavtalen mellom regjeringen og SV sikrer, som en engangsløsning, at utlendinger som har sittet mer enn fem år i kirkeasyl i Norge, får opphold.

Engangsløsningen omfatter kun én familie på tre personer som sitter i kirkeasyl i dag. Det er ekteparet Merry Anjala og Antonipillai Johnsen Collin og datteren Dilani Johnson Collin. Familien kom til Norge i 2009 fra Sri Lanka, og har bodd mer enn åtte år i kirkeasyl på Finnsnes i Troms – siden oktober 2014.

– Vi har grått og ledd og grått igjen, sier Kjellrun Skoglund til Vårt Land.

Hun er leder av støttegruppen for familien fra Sri Lanka, som nå får oppholdstillatelse i Norge. Oppholdstillatelsen gis på humanitært grunnlag, noe som gir litt mindre rettigheter enn om man får opphold som flyktning etter flyktningkonvensjonen.

Vårt Land skriver at SVs sjefforhandler Torgeir Knag Fylkesnes, som representerer Troms på Stortinget, har stått på lenge for å få punktet inn i budsjettavtalen.

– Løsningen måtte drøftes lenge. Og så hadde jeg Eigil Knutsen og Geir Pollestad som tøffe, men kloke motparter. Det betydde også en del, sier Fylkesnes til Vårt Land.

Partiene er også blitt enige om at Justis- og beredskapsdepartementet skal begynne på et arbeid for å se på rammeverket rundt kirkeasyl.

