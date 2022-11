PST ber om 90 dagers fengsel for dronetiltalt russer

NTB

PST ber om at den russiske mannen som står tiltalt for å ha fløyet drone i Kirkenes 13. oktober, dømmes til 90 dagers ubetinget fengsel.

Politiadvokat Kathrine Tonstad uttalte i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø at 90 dager bør være et bunnivå for denne typen aktivitet, skriver NRK.

Mannen er tiltalt for brudd på sanksjonsloven fordi den gjør det forbudt for russiske statsborgere å fly drone i Norge. Den tiltalte har forklart at han jobber for et statlig organ og var på jobbreise.

Ettersom mannen har sittet i varetekt siden 15. oktober og kan få opptil 48 dagers varetektsfradrag, vil han kunne løslates i januar dersom retten kommer fram til det.