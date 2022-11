Brukte timer på å sikre spor fra Birgitte Tengs

Obdusentene Inge Morild (t.v.) og Peer Kåre Lilleng forklarte seg tirsdag under rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995.

NTB

Obduksjonen av Birgitte Tengs var svært grundig, og rettsmedisinerne brukte lang tid på å sikre mulige spor, fortalte patolog Inge Morild i retten.

Mer enn 25 år etter at de første gang vitnet i straffesaken etter drapet på Karmøy natt til 6. mai 1995, vitnet patologene Inge Morild og Peer Lilleng i Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag.

Begge var med da Birgitte Tengs ble obdusert på Gades Institutt i Bergen dagen etter drapet. Tirsdag forklarte de to seg på nytt om hvilke skader 17-åringen var blitt påført og hvordan de hadde gått fram da de undersøkte den drepte jenta.

Pensjonert rettsmedisiner Inge Morild mintes obduksjonen av Birgitte Tengs som en av de lengste og mest grundige han noen gang har gjennomført.

Brukte lang tid

– Vi brukte veldig lang tid på den utvendige undersøkelsen, sikret spor. Time etter time etter time, før vi begynte på selve obduksjonen, ble alt som fantes på kroppen fjernet, katalogisert og puttet i konvolutter. Det er nesten den obduksjonen vi har vært grundigst med, fortalte Morild i retten.

Patologene jobbet sammen med politiets kriminalteknikere da de undersøkte den drepte. Alle mulige spor som kunne tenkes å stamme fra en drapsmann, ble sikret. I ettertid har det bare blitt identifisert ett eneste lite spor av DNA, som stammer fra 52-åringen som nå sitter tiltalt for drapet. Men forsvarerne mener dette sporet ikke holder som bevis for drapshandlingen.

Slått over 20 ganger

Obduksjonen av Birgitte Tengs viste at hun var blitt slått minst 20 ganger med én eller flere steiner eller av en annen stump gjenstand. Bak lukkede dører ble retten advart av Peer Lilleng om at bildene fra undersøkelsen var uvanlig sterke, men at de dokumenterte den omfattende volden som 17-åringen var blitt utsatt for.

Morild selv er ikke overrasket over at det ikke ble funnet noen biologiske spor, selv om de la ned stor innsats i å sikre spor.

– Det er jo sånn at man ikke nødvendigvis avsetter spor. Forhold på stedet kan også ødelegge spor, så jeg synes ikke det er spesielt rart, sier Morild til NTB.

Vet ikke når

Obduksjonen av Birgitte Tengs viser at hun døde av hodeskadene hun ble påført, men patologene kunne ikke gi noen klare svar på når hun ble drept.

Påtalemyndighetens hypotese er at 17-åringen haiket hjem fra Kopervik natt til 6. mai med den tiltalte, og at hun ble drept av den tiltalte på Gamle Sundvegen bare noen hundre meter hjemmefra.