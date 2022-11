Politimann erkjenner omfattende tyverier fra politilager

NTB

En tidligere politileder i Møre og Romsdal politidistrikt har solgt store mengder politiutstyr på nettet. Tirsdag erkjente han underslag for 682.000 i retten.

Ved å selge dette utstyret skal mannen ha tjent rundt 400.000 kroner, skriver NRK.

Tirsdag møtte mannen i Møre og Romsdal tingrett. Han har erkjent at han stjal klær, lykter, belter og annet utstyr fra politiets lager. Ombygging og flytting skal ha gjort at han kunne holde på lenge uten at tyveriene ble oppdaget.

– Jeg passerte en grense der jeg løy overfor meg selv for å akseptere det jeg gjorde og tenke at det var greit, forklarte den tidligere politilederen i retten tirsdag.

Påtalemyndigheten ber om at han blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel. I tillegg har Møre og Romsdal politidistrikt bedt om å få betalt tilbake rundt 400.000 kroner.

Sunnmørsposten skriver at mannen mener ni måneders fengsel er en for streng straff.

– Jeg har et forsørgeransvar og kan vanskelig se at jeg klarer å oppfylle det hvis jeg får en lengre ubetinget dom i tillegg til erstatningskrav, sa han i retten.

Saken går som tilståelsessak i tingretten. Det betyr at saken får en forenklet behandling fordi mannen har erkjent handlingene.