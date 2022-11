Fjoråret ble et knallår for Medie-Norge – men nå snur det

NTB

Norske medieselskap dro inn 2,2 milliarder kroner i økte inntekter i fjor. Avisene hadde ett av sine beste år på det siste tiåret.

Samlet økte inntektene med 8,6 prosent fra året i forveien. 2021 ble dermed et rekordår for mediene, viser en rapport fra Medietilsynet. Men nå ligger det an til tøffere tider.

– Utviklingen tyder på at 2022 blir et svakere år, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Reklamekronene kom tilbake

Etter å ha slitt i en krevende periode det første pandemi-året, klarte mediene å hente inn mye av det tapte. Inntektene var faktisk 1,1 milliarder kroner høyere enn i 2019, året før pandemien brøt ut.

– For avisene ble fjoråret ett av de mest lønnsomme det siste tiåret. Dette skyldes økte inntekter, både fra abonnement og løssalg, og en kontrollert kostnadsvekst, sier Velsand.

Også kommersiell radio og TV tjente mer og styrket lønnsomheten.

Medienes totale omsetning var på 28 milliarder kroner i fjor, opp fra knapt 26 milliarder året før. Til sammen kom driftsresultatet på 1,8 milliarder kroner, en økning på 14,6 prosent.

Brukerinntekter viktigere for TV

Etter at avisenes annonseinntekter hadde falt jevnt og trutt i fem år, gikk det oppover igjen i 2021. Økningen i annonseinntekter var på nesten 15 prosent. Sist avisenes inntekter økte like raskt, var før finanskrisen i 2008.

Både TV og radio hadde høyere reklameinntekter i fjor enn året før – en økning på henholdsvis 6 og 20 prosent. En viktig årsak var at selskapene klarte å hente tilbake inntekter etter pandemien, ifølge rapporten.

Samtidig blir brukerinntektene stadig viktigere for økonomien til de kommersielle TV-selskapene. Nå står dette for rundt 60 prosent av driftsinntektene.

Tror reklamemarkedet vil falle

Men de gode tidene er i ferd med å snu. Krigen i Ukraina, høye rekordhøye energi- og papirpriser og problemer i den globale varelogistikken spiller inn også for mediebransjen. Medienes økonomi påvirkes dessuten av prisstigning og renteheving her hjemme. Bransjen selv har varslet at de går krevende tider i møte.

– Det gjelder kanskje særlig medier som i hovedsak finansieres av reklameinntekter. Fordi reklameinntektene er konjunktursensitive, er det en betydelig risiko for at det norske reklamemarkedet faller i tiden som kommer, sier Velsand.

– Over 9 milliarder kroner til Facebook og Google

Totalt ble det brukt nesten 15,6 milliarder kroner på annonsering på internett i fjor. Av dette gikk om lag 2,4 milliarder kroner til avisene.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) anslår at Facebook og Google hentet 9,1 milliarder kroner fra det norske reklamemarkedet i 2021. Det er 2 milliarder kroner mer enn MBLs anslag for 2020.