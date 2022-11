Sjefen i Brigade Nord ser ikke for seg en hær uten stridsvogner

NTB

Pål Eirik Berglund, sjef for 4.500 soldater i Brigade Nord, sier til Aftenposten at ryktet om stridsvognens død er sterkt overdrevet.

– Jeg registrerer at regjeringen har besluttet å gå videre med stridsvognanskaffelsen. Utover det har jeg ikke noen kommentarer. Det er ikke min jobb å kommentere dette, sier brigadesjef Berglund til Aftenposten.

Men han vedgår at det kom overraskende på ham at forsvarssjef Eirik Kristoffersen har frarådet å kjøpe inn nye stridsvogner. Om dette blir utfallet, mener Berglund at det norske forsvaret vil være svekket.

– Uten nye stridsvogner vil vi mangle en vesentlig komponent i den kampkraften vi trenger. Stridsvognene er det som har evne til å gå i duell med en motstander på bakken og forflytte seg over lange avstander. Og skape forutsetninger for å bruke de andre virkemidlene vi har tilgjengelig, som for eksempel artilleri, sier han.

Forsvarssjefen ønsker ikke å kommentere saken overfor Aftenposten, utover at han bekrefter at han har gitt en tilråding om ikke å kjøpre stridsvogner.

Signeringen av avtalen om kjøp av nye stridsvogner er varslet i midten av desember. Hvem som får kontrakten, er ikke klart. Valget står mellom tyske Leopard 2A7 og sørkoreanske K2 Black Panther.