Redd Barna vil ha utredning om omskjæring av gutter

NTB

Redd Barna ber regjeringen undersøke om omskjæring av gutter bryter med menneskerettighetene. Nå ber de om en barnerettslig utredning av spørsmålet.

Åtte år etter at Norge fikk en lov om rituell omskjæring av gutter, mener Redd Barna det er nødvendig å få klarhet i de negative og positive konsekvensene ved å tillate skikken, melder Vårt Land.

De har derfor kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet for å be om en utredning. Saken reiser en rekke spørsmål om barns rettigheter, mener organisasjonen.

– Barn har et bredt spekter av rettigheter, for eksempel retten til å bli hørt, retten til beskyttelse og retten til religions- og trosfrihet. I dette spørsmålet ser vi det er kryssende hensyn å ta, og vi ønsker derfor en barnerettslig konsekvensutredning av skikken, sier Thale Skybak, leder for nasjonal politikk og kunnskap i Redd Barna til avisen.

Da saken var på høring, var Redd Barna klar på at uavhengig av hvilken løsning som ble vedtatt, så burde denne være en prøveordning.

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke kommentere saken.

– Vi har mottatt henvendelsen fra Redd Barna, og vi vil svare i løpet av kort tid, skriver de til Vårt Land.

I 2014 vedtok Stortinget, etter en enstemmig innstilling fra helse- og omsorgskomiteen, å pålegge norske helseforetak å gi tilbud om omskjæring av gutter fra 1. januar 2015.

Bakgrunnen var blant annet at flere babyer var blitt alvorlig skadet etter å ha blitt omskåret under utrygge forhold. I 2012 døde en to uker gammel gutt fra Oslo etter at han ble omskåret på et legekontor på Oslos østkant.