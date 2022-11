Politiet avsluttet søk rundt idrettshall i Hammerfest

NTB

Politiet avslutter søket etter en savnet 23-åring i området rundt idrettshallen i Hammerfest.

Søket rundt idrettshallen i Hammerfest etter en 23 år gamle Abdullahi Dayib Mohamud som har vært savnet i to år, har ikke ført fram, skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

– Vi har tatt en beslutning om ikke å grave mer rundt hallen, opplyser Torstein Pettersen, leder for taktisk etterforskning.

Politiet har i to dager foretatt søk med kriminalsøkshunder fra Kripos og finsk politi i området rundt idrettshallen i Hammerfest. Et område som en slik hun markerte på tidligere i høst er gravd opp, men uten at det er gjort noe funn.

– Vi har derfor besluttet å avslutte denne delen av søket. Vi jobber nå videre med avhør og gjennomgang av annet innsamlet materiale. Tipsene vi har mottatt er ikke ensartet, men blir gjennomgått og tas inn i etterforskningen.

Gravingen ved idrettshallen skjedde på bakgrunn av et konkret tips til politiet. Tidligere er det gjort søk etter 23-åringen til havs og på land etter at han ble meldt savnet for nesten to år siden.

Politiets hovedhypotese i saken er at den savnede er utsatt for en voldshandling. Familien meldte Abdullahi savnet 6. januar i fjor. Den siste sikre observasjonen var 18. desember 2020.