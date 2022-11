Kø hos begravelsesbyråene – 15 prosent flere døde i Trondheim

Begravelsesbyråene har mye å gjøre for tiden. Det er ekstremt hektisk, sier et begravelsesbyrå i Trondheim til Adresseavisen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Kø hos begravelsesbyråene skaper utfordringer for pårørende. Antallet dødsfall går kraftig opp, noe som delvis forklares med covid.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 37.200 mennesker har dødd i år – det er drøyt 10 prosent flere enn i samme periode i fjor. I Trondheim har økningen vært på 15 prosent, melder Adresseavisen.

– Noe skyldes at de store kullene som er født rett etter krigen, begynner å dø. Det døde også litt færre enn normalt under pandemien, så en oppgang er å forvente. Men disse to faktorene kan ikke alene forklare det høye antallet døde. En del forskere mener økningen også skyldes koronarelaterte dødsfall, som FHI nå melder at går opp, sier demograf Anders Sønstebø i SSB til Adresseavisen.

Så langt i år har det vært 3000 korona-relaterte dødsfall her i landet.

Daglig leder Lars Svanholm i Svanholm og Vigdal gravferd, sier til avisen at det er ekstremt hektisk for tiden, og forteller at de har problemer med å ta unna alle dødsfallene i Trondheim.

Han opplyser også at kapasiteten på kjølerommene er sprengt.

– Dersom trenden fortsetter på nyåret, må vi utvide.