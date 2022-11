Gilde trekker tilbake julesylte

NTB

Gilde trekker tilbake påleggsproduktet «Julesylte 200g» med siste forbruksdag 14. desember. Årsaken er at innholdet i pakningen er juleskinke.

Juleskinke inneholder allergenet sennep som ikke er deklarert på etiketten, og derfor tekkes det feilmerkede produktet fra markedet.

Et fåtall pakker av produktet er allerede solgt i butikker tilhørende Norgesgruppen, men Nortura SA understreker at det ikke er noe galt med juleskinka og at forbrukere som ikke har allergi mot sennep trygt kan spise pålegget.

Forbrukere som ønsker å returnere produktet kan gjøre det i butikken det ble kjøpt, eller ta kontakt med Norturas forbrukersenter.