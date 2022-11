Elektrisk trafo må sikres etter brann i Troms

NTB

Nødetatene rykket ut etter at det oppsto brann i elektriske anlegg på to adresser på Hansnes i Karlsøy i Troms.

Troms politidistrikt meldte om brann på to adresser på Hansnes klokka 12.34 mandag. Årsaken skal ha vært tekniske problemer i et elektrisk anlegg.

– Det er per nå ikke kontroll på stedet, og det er spredningsfare til omkringliggende bygg, det er tale om boliger og forretningsbygg, skriver politiet.

20 minutter etter at brannen ble varslet, opplyste politiet at ilden var slukket, men at situasjonen ikke er avklart.

– Situasjonen ikke helt avklart ennå da en større trafo i samme område må sikres ved at strøm må stenges av, skriver politiet.