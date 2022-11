Budsjettforhandlinger på høygir

NTB

Forhandlingene om neste års statsbudsjett mellom Ap, Sp og SV er inne i sluttspurten. Torsdag er siste frist for å legge fram et forslag for Stortinget.

Torsdag klokka 10 ringes det inn til finansdebatt i Stortinget. Siste frist for å legge fram en budsjettavtale mellom de tre partiene er halvannen time før, altså klokka 8.30.

Mandag klokka 10 møttes Ap, Sp og SV på ny etter å ha sittet i forhandlinger gjennom hele helgen. Men SVs forhandler Torgeir Knag Fylkesnes tviler på at det blir en enighet mandag.

– Det er lite sannsynlig, sier han til VG.

Framdrift

Samtidig er det nå framdrift i forhandlingene, understreker Fylkesnes overfor NRK.

– Men det er fortsatt store spørsmål som gjenstår, sier han.

SV har stilt en rekke krav innen områdene klima, fordeling og bistand. Partiet krever blant annet en betydelig endring av oljepolitikken, økt skattlegging av de rikeste og at bistanden holdes på 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI).

Det siste punktet har en prislapp på over 14 milliarder kroner.

I helgen ble forhandlingene løftet opp til Statsministerens kontor (SMK) og sene kveldsmøter med partilederne. Men det skal fortsatt være de opprinnelige forhandlerne – Eigil Knutsen (Ap), Geir Pollestad (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) – som har hovedansvaret for å lose avtalen i havn.

Bevegelse

Både Aps og Sps forhandlere sier de er sikre på at en avtale vil ligge på bordet før Stortinget behandler statsbudsjettet torsdag.

Kilder NTB har snakket med, sier at det har vært bevegelser, blant annet når det gjelder skatt og omfordeling.

De tre partiene har forhandlet siden 7. november for å komme fram til en avtale om neste års statsbudsjett. Siden Ap og Sp er en mindretallsregjering, må de ha støtte av et annet parti i Stortinget for å få flertall for budsjettet.

Løst forslag

Toget har imidlertid for lengst gått for en behandling av en budsjettavtale i finanskomiteen, som fredag la fram sin innstilling.

Den består av regjeringens budsjettforslag og rundt 70 forslag basert på de ulike partienes alternative budsjetter. Ingen av forslagene har flertall.

Regjeringspartiene og SV kan imidlertid legge fram et såkalt løst forslag for Stortinget. Fristen for å komme med dette er klokka 8.30 torsdag.

De siste årene har dette nærmest blitt normalen i budsjettforhandlingene.

Ferdige innen onsdag?

En avtale kan imidlertid komme i stand tidligere.

Onsdag drar nemlig statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Berlin, og ettersom SMK nå er koblet på budsjettforhandlingene, kan en enighet være på plass før den tid.

Om de tre partiene mot formodning ikke skulle greie å bli enige, er det finanskomiteens innstilling som vil bli behandlet i Stortinget. Men siden det ikke er flertall for noen av forslagene, vil det i realiteten ikke bli vedtatt noe statsbudsjett for neste år.

Etter det NTB kjenner til, har dette aldri skjedd før.