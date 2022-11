SFO-ansatt i Bergen nekter straffskyld for overgrep mot åtte barn

NTB

En mannlig SFO-ansatt møtte mandag i Hordaland tingrett, tiltalt for voldtekt av tre barn og seksuelle handlinger mot fem barn i Bergen. Han nekter straffskyld.

– Han har erkjent de faktiske forhold, men han mener dette i hovedsak har vært normal omsorgstrøst og lekesituasjon, sier mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, til Bergens Tidende.

Mannen, som er i 20-årene, jobbet ved to skoler i Bergen, og det er fornærmede barn fra begge skolene.

Trakk forklaring

I sitt første politiavhør forklarte mannen at han var tiltrukket av barn. Han ga den gang uttrykk for at han trengte behandling. Nå mener mannen at den forklaringen er feil.

Mjelde har uttalt til Bergens Tidende at SFO-assistenten var i sjokk under avhøret, og at han nå ikke mener at han har et problem.

May-Britt Løvik er bistandsadvokat for fem av de fornærmede jentene i saken.

– Dette er en veldig vond sak for dem som er involvert. Tiltalen er noenlunde som forventet, og vi er glade for at det er fremdrift i saken, sier Løvik til Bergensavisen.

Skolen ble varslet, men ikke politiet

Mannen ble pågrepet i desember 2021. Da hadde flere elever tatt kontakt med skolens helsesykepleier, som anmeldte saken.

Imidlertid ble en av skolene varslet om SFO-assistenten allerede våren i fjor. To av de fornærmede hadde sagt fra til foreldrene sine, som tok kontakt med rektor. Rektoren snakket med SFO-assistenten og andre ansatte, men tok ikke saken opp til skoleetaten eller politiet.

I april åpnet politiet etterforskning mot rektoren, men saken ble henlagt på bevisets stilling. Vedkommende er ikke lenger ansatt i kommunen.