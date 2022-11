Deltakerne på grottefesten var i livsfare – arrangørene nekter skyld for forgiftning

To menn er tiltalt for å ha påført andre betydelig kroppsskade og for å ha satt allmennheten i fare ved å arrangere en ulovlig ravefest i en avstengt bunker på St. Hanshaugen i Oslo. «Rave Cave» står det på en plakat over døra.

NTB

To unge menn fikk hjerneskade etter å ha pustet inn dieseleksos på den ulovlige grottefesten i Oslo for to år siden. Aktor mener det kunne ha gått langt verre.

– Dette er en alvorlig sak. Tiltalen reflekterer den risikoen for skade og i verste fall død som minst 100 personer ble utsatt for. To av festdeltakerne fikk alvorlige, potensielt livsvarige skader, sier statsadvokat Daniel Sollie til NTB.

To unge menn møter tirsdag i Oslo tingrett, tiltalt for å ha arrangert grottefesten på St. Hanshaugen for over to år siden. De er tiltalt for blant annet brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Det som gjør denne saken spesielt alvorlig, er at to av festdeltakerne ble påført alvorlige skader etter å ha pustet inn kullos fra dieselaggregatet som genererte strøm til festen.

De to festdeltakerne har gjennomgått langvarig behandling og rehabilitering når de tirsdag møter i domstolen som skal behandle grottesaken i ti dager fordelt på en treukersperiode.

Ingen av bistandsadvokatene har kommentert saken overfor NTB. Av tiltalen framgår det at det kan bli fremmet krav om erstatning og oppreisning.

Minst 100 festdeltakere

Minst 200 personer var invitert på den ulovlige ravefesten, som ble holdt i en avstengt og sanert bunker på St. Hanshaugen i Oslo. I løpet av timene festen varte, deltok minst 100 personer, ifølge tiltalen. Den beskriver hvordan arrangørene brøt seg inn i bunkeren og etablerte en provisorisk inngang gjennom en luke på 96x105 centimeter. Inne i bunkeren plasserte de et dieselaggregat, uten å sørge for skikkelig brannsikring eller utlufting.

Som følge av dette spredte eksos seg i bunkeren. Minst tre personer mistet bevisstheten som følge av alvorlig karbonmonoksidforgiftning, og flere av de andre tilstedeværende ble karbonmonoksidforgiftet og måtte ha medisinsk behandling, står det i tiltalen.

Det var klokken 3.46 natt til søndag 30. august 2020 at en politipatrulje fant sju unge personer bevisstløse i krysset mellom Uelands gate og Colletts gate på St. Hanshaugen i Oslo. Deretter ble evakuering og livreddende førstehjelp satt i gang.

– Lei seg

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for forgiftning. Han reddet flere ut av bunkeren da han ble klar over situasjonen. Han er lei seg for at andre som deltok på festen, har blitt skadd, sier advokat Marit Lomundal Sæther til NTB. Hun forsvarer en av de to tiltalte.

Når det gjelder de rent faktiske og praktiske forholdene som er beskrevet rundt selve arrangementet, poengterer forsvareren at det «i all hovedsak er det subjektive» knyttet til skyldspørsmålet som bestrides.

Heller ikke den andre av de to tiltalte erkjenner straffskyld for å ha forårsaket forgiftning, ifølge mannens forsvarer, advokat Ida Andenæs.

– Han vil komme nærmere inn på de andre forholdene i tiltalen når saken kommer for retten, sier hun til NTB.

I tiltalen omtales bruddene på brann- og eksplosjonsvernloven som graverende. Ellers gjelder tiltalen uaktsomhet når det gjelder forgiftning og kroppsskade. Det betyr at påtalemyndigheten mener de tiltalte ikke i tilstrekkelig grad forsto skadepotensialet i handlingene.

– Det alvorligste forholdet, uaktsom forgiftning av allmennheten, har en strafferamme på seks års fengsel. Strafferammen sier ikke nødvendigvis noe om hvilken straff som vil bli utmålt, men den sier noe om forholdets alvor, sier statsadvokat Sollie.