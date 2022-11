NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 28. november.

Zelenskyj: Russerne bruker vinteren mot oss

Ukrainerne må forberede seg på en lang, hard vinter med russiske angrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Så lenge de har raketter, kommer de ikke til å slutte. Russland prøver å bruke denne vinteren, denne kulda, mot oss, sa Zelenskyj i sin daglige tale søndag kveld om de russiske angrepene på landets infrastruktur. Han ba også landets borgere om å hjelpe hverandre i månedene framover.

– Sammen er vi i stand til å overleve alt, sa han.

Flertall sier de vil på julebord i år

Et flertall på 56 prosent av de spurte sier de vil delta på julebord i år. 34 prosent sier nei. Det viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

– I motsetning til de to siste julebordsesongene er dette første gang at interessen for julebord øker i november. Utviklingen i pandemien i fjor og i forfjor ble en festbrems på julebordsesongen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Færre sier ja til EU

Etter rekordoppslutning for norsk EU-medlemskap i mai er EU-skepsisen tilbake. Bare vel en av fire vil at Norge skal bli med i EU.

Andelen som ville svart nei dersom det var EU-valg i morgen, er nå på 55,8 prosent. Andelen som ville stemt ja, ligger på 27,2 prosent. Det er 8,1 prosentpoeng tilbake fra forrige måling for ja-siden, skriver Nationen.

Regjeringen sier nei til økt trygd til de fattigste før jul

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen erkjenner at det er en krevende tid for mange i Norge nå, og det rammer dem som har minst hardest. Men det er ikke aktuelt å øke trygden.

– Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk har jobb og økonomi til å komme seg gjennom krisen, og at forskjellene ikke øker. Vi kan ikke løse dette bare ved å bruke mer penger. Det vil være negativt for folks økonomi, fordi renten vil øke mer enn nødvendig, sier Persen til Dagsavisen.

Tegn til at Russland forbereder tilbaketrekning fra Zaporizjzja

Det er kommet tegn den siste tiden på at Russland forbereder tilbaketrekning fra atomkraftverket Zaporizjzja, mener sjefen for Energoatom, Petro Kotin.

Kotin viser til kommentarer i russisk presse, der det har vært utspill om at russiske styrker kanskje burde trekke seg ut, og at kontrollen over kraftverket burde overlates til Det internasjonale atomenergibyrået IAEA, melder CNN.

Kraftig fall på Hongkong-børsen

Hongkong-børsen åpnet markert ned mandag på grunn av uro over bølgen av protester mot covid-nedstengninger i Kina.

Hang Seng-indeksen var ned 3,26 prosent da handelen åpnet mandag morgen.

Også Shanghai-børsens indeks falt ved åpning med 1,5 prosent, mens Shenzhen-indeksen var ned 1,54 prosent.