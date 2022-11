Norge er verdens beste land for pensjonister

Norge har små økonomiske forskjeller og lav arbeidsledighet. Vi scorer høyt på miljø og boforhold og på helse ligger Norge på topp. Det gjør Norge til et godt land å være pensjonist i, mener en fransk bank. Foto: Frank May / NTB

NTB

Norge har klatret helt til topps i en internasjonal kåring om hvordan det er å være pensjonist.

Den franske banken Natixis har analysert trygghet og leveforhold for pensjonister i 44 land. Etter fire år på tredjeplass klatrer Norge helt til topps i 2022-rapporten, skriver Aftenposten.

Rapporten undersøker en rekke forhold innenfor fire hovedområder: helse, økonomisk trygghet, livskvalitet og materiell velstand. Norge er inne på topp ti på alle disse hovedområdene. Når de settes sammen, er Norge helt på topp.

Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, understreker at det er resultatet av hardt arbeid.

– I Norge har vi jobbet aktivt for å trygge den tiden etter man går ut fra arbeidslivet. Det skyldes at vi har hatt et godt organisert arbeidsliv, sier han til Aftenposten.

Bedret økonomi for pensjonister som løfter Norge opp fra tredje plass i fjor til første plass i år. Norge har små økonomiske forskjeller og lav arbeidsledighet. Vi scorer høyt på miljø og boforhold og på helse ligger Norge på topp. Norge gjør det litt dårligere på lykkeindeksen enn i fjor. Dermed havner vi under Finland, Danmark og Sverige i livskvalitet for pensjonister.

Etter Norge følger Sveits, med Island på stredjeplass totalt. Vær og klima har er ikke med i vurderingen.